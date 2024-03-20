«Тайны Смолвиля» может получить продолжение в виде мультсериала

Актёр Майкл Розенбаум рассказал в интервью изданию Screen Rant, что готовится анимационный сиквел культового сериала «Тайны Смолвиля». Полноценный анонс состоится чуть позже, когда команда будет готова.

Более того, отметил Розенбаум, сыгравший в шоу Лекса Лютора, все актёры вернутся, чтобы озвучить своих персонажей.

Когда настанет подходящее время, мы хотели бы обратиться к Warner Bros. У нас была забастовка, у нас сменилось руководство в DC — теперь во главе стоит один из моих лучших друзей, Джеймс Ганн. Мы хотели бы это сделать — весь актёрский состав хотел бы это сделать. Они озвучат своих персонажей из сериала. У нас есть концепция того, как это будет выглядеть.

«Тайны Смолвиля» — сериал, основанный на комиксах о Супермене и рассказывающий о его юности и становлении супергероем. Этот сериал занимает второе место среди самых длинных американских научно-фантастических сериалов и первое среди основанных на комиксах, в истории телевидения.