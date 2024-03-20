Актёр Никита Кологривый подрался в баре — СМИ

По информации издания ТАСС, актёр Никита Кологривый, звезда сериала «Слово пацана», устроил дебош в одном из баров Новосибирска.

Артист грубо нарушал общественный порядок, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео из новосибирского ресторана, где у актёра возник конфликт с охранниками. Также сообщалось, что Кологривый приставал к официантке, а потом укусил её за ногу.