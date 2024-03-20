Немецкий актёр Аугуст Диль восхитился количеством театров в России

Евгений Князев в интервью каналу «360» рассказал, что Аугуст Диль, сыгравший Воланда в свежей экранизации «Мастера и Маргариты», сильно восторгается количеством театров в России.

По словам Князева, Диль признался, что в Германии ситуация с театрами обстоит хуже — их просто меньше. Он также удивился тому, что в одном городе может быть так много театров, которые получают государственное финансирование.

У нас было о чём поговорить, о театре. И он оказался таким замечательным человеком тоже, понимающим про театр и его значение. Он продолжает работать артистом, но у них немножко не та система.

Ещё Князев отметил, что долго не смотрел «Мастера и Маргариту», но сделал это, вспомнив, как Аугуст Диль восторгался Санкт-Петербургом.