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Вышел трейлер фантастического сериала «Паразит: Серый» от режиссёра «Поезда в Пусан»

Вышел трейлер фантастического сериала «Паразит: Серый» от режиссёра «Поезда в Пусан»
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил новый трейлер сериала «Паразит: Серый». Премьера шоу состоится уже 5 апреля — в первый сезон войдёт шесть эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Паразит: Серый» — экранизация одноимённой манги от режиссёра «Поезда в Пусан» Ен Сан-хо. Сериал расскажет историю об инопланетном вторжении, когда пришельцы начинают захватывать тела обычных людей и управлять ими в повседневной жизни. Чтобы выжить, человечеству необходимо объединиться и придумать способ дать отпор внеземным существам.

Главные роли в «Паразите» исполнили корейские актёры: Чон Со-ни («Родная душа»), Ку Гё-хван («Необычный адвокат»), Ли Джон-хён («Решение уйти»), и Ку Щи-ён («Неспящие в Сеуле»).

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