«Вошёл в роль»: режиссёр фильма про Жириновского — про драку Никиты Кологривого

Сегодня СМИ сообщили о том, что прошедшей ночью актёр Никита Кологривый, звезда сериала «Слово пацана», устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Артист грубо нарушал общественный порядок, приставал к официантке и подрался с охранниками.

На эти действия отреагировал режиссёр предстоящего байопика о лидере ЛДПР Владимире Жириновском Александр Баранов. По его словам, Кологривый отлично отыграл роль Жириновского, который в целом и был таким же человеком.

Он такой и был, Владимир Вольфович. По моему, он вошёл в эту роль.

Баранов подчеркнул, что Кологривый ещё официально не утверждён на роль Владимира Жириновского. Помимо звезды «Слова пацана», на роль политика в молодости претендуют ещё несколько актёров, притом «шансы у всех равны».