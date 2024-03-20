Вышел дублированный трейлер боевика «Наследник» — премьера в России 25 апреля

Кинокомпании Russian World Vision и A-One представили дублированный трейлер фильма «Наследник». Лауреат премии «Сезар» выйдет в кинотеатрах России 25 апреля с привычным русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале RWV Films. Права на видео принадлежат Russian World Vision.

Фильм расскажет историю 30-летнего директора парижского модного дома Элиаса Барнеса. Узнав о смерти отца, с которым он не общался много лет, Барнес отправляется в Монреаль, чтобы разобраться с наследством. Впоследствии он выясняет, что оно может разрушить всю его жизнь.

Режиссёром и сценаристом «Наследника» выступил французский актёр и постановщик Ксавье Легран. Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Сан-Себастьяне, который прошёл в сентябре.