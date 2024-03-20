Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел дублированный трейлер боевика «Наследник» — премьера в России 25 апреля

Вышел дублированный трейлер боевика «Наследник» — премьера в России 25 апреля
Комментарии

Кинокомпании Russian World Vision и A-One представили дублированный трейлер фильма «Наследник». Лауреат премии «Сезар» выйдет в кинотеатрах России 25 апреля с привычным русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале RWV Films. Права на видео принадлежат Russian World Vision.

Фильм расскажет историю 30-летнего директора парижского модного дома Элиаса Барнеса. Узнав о смерти отца, с которым он не общался много лет, Барнес отправляется в Монреаль, чтобы разобраться с наследством. Впоследствии он выясняет, что оно может разрушить всю его жизнь.

Режиссёром и сценаристом «Наследника» выступил французский актёр и постановщик Ксавье Легран. Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Сан-Себастьяне, который прошёл в сентябре.

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер российского триллера «Туман» — премьера состоится 11 апреля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android