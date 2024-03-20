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Актёр Никита Кологривый отправлен в изолятор временного содержания до суда — СМИ

Актёр Никита Кологривый отправлен в изолятор временного содержания до суда — СМИ
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20 марта сразу несколько СМИ сообщили о том, что звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Артист грубо нарушал общественный порядок, приставал к официантке и подрался с охранниками.

По данным новосибирского МВД, актёра отправили в спецприёмник — в нём он пробудет как минимум до 21-го числа. Как сообщают источники Baza, его поместили в специальный приёмник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

Никите Кологривому грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток за мелкое хулиганство. В ближайшие дни пройдёт суд по административному правонарушению, где станет известно его наказание. Как это повлияет на ближайшие съёмки артиста, пока неясно.

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