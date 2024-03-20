«Уникальный и незабываемый опыт»: критики восхваляют игру Dragon's Dogma 2

20 марта критики опубликовали обзоры Dragon's Dogma 2 — продолжения знаменитой ролевой игры от Capcom. Журналисты уже прошли новинку и выставили ей свои оценки.

Так, на агрегаторе Opencritic у Dragon's Dogma 2 очень высокий балл — 92 из 100. Обозреватели хвалят сюжет, глубокие боевые механики, подход разработчиков к повествованию и побочным заданиям, к которым геймерам нужно подходить со всей внимательностью. Критике подверглось техническое состояние проекта — редкие подтормаживания и баги.

Фото: Opencritic

Отрывки из обзоров критиков на Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma 2 не только оправдывает, но и превосходит ожидания своим захватывающим сюжетом, увлекающим игроков до самого конца. Глубокие механики и возможности выбора гарантируют, что каждый игровой момент будет свежим и захватывающим.

Dragon's Dogma 2 — знаковый релиз среди ролевых игр с открытым миром. Это совершенно уникальный и незабываемый опыт.

Dragon’s Dogma 2 — это шедевр. Это игра, которую нельзя пропустить: она не просит вашего внимания, она требует его.

В Dragon's Dogma 2 масса технических проблем и странностей, но они почему-то не помешали мне весело провести время. В эпоху, когда всем известны ограничения видеоигр, Dragon's Dogma 2 превосходит их и становится игрой, которая ощущается настолько реальной, насколько это возможно.

Релиз Dragon's Dogma 2 состоится 22 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Ролевая игра будет переведена на русский язык с помощью субтитров.