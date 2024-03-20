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Данила Козловский и Ксения Раппопорт пропали из титров фильма «Летучий корабль»

Данила Козловский и Ксения Раппопорт пропали из титров фильма «Летучий корабль»
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Недавно в Москве прошёл дебютный пока экранизации сказки «Летучий корабль». После просмотра ленты зрители обратили внимание, что из титров пропали упоминания актёров Данилы Козловского и Ксении Раппопорт.

Козловский исполнил в фильме сразу несколько ролей, а Раппопорт — сыграла цыганку-гадалку, на которую в финальной версии монтажёры «надели» маску. Пресс-служба картины отказалась комментировать произошедшую ситуацию.

Сюжет расскажет, как Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика и богатого наследника Поля. Правда, сама царевна хочет выйти замуж по любви. Её знакомство с простым матросом Иваном вносит смуту в планы царя и Поля и навсегда меняет её жизнь.

Премьера «Летучего корабля» состоится уже 21 марта.

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