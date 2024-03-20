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Рогалик Hades вышел на iOS — он доступен подписчикам Netflix

Рогалик Hades вышел на iOS — он доступен подписчикам Netflix
Аудио-версия:
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19 марта разработчики рогалика Hades из студии Supergiant Games выпустили игру на iOS. Теперь опробовать один из лучших представителей жанра смогут владельцы iPhone или iPad c версией iOS не ниже 16 — для игры необходима подписка Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале Supergiant Games. Права на видео принадлежат Supergiant Games.

Скачать Hades можно с помощью двух способов: загрузить отдельно из App Store или найти в каталоге мобильного приложения Netflix. Кроме сенсорного управления, пользователь также сможет подключить геймпад по Bluetooth.

Разработчики проекта отметили, что на портирование Hades потратили около года. Выпуск версии для Android пока не планируется.

Напомним, Hades 2 поступит в продажу в раннем доступе Steam во втором квартале 2024 года — до конца июня.

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