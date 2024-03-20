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По «Зорро» сняли сериал с оскароносным Жаном Дюжарденом — первые кадры

По «Зорро» сняли сериал с оскароносным Жаном Дюжарденом — первые кадры
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Недавно Paramount Pictures анонсировала сериал по «Зорро» с Жаном Дюжарденом — ранее он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Теперь кинокомпания показала первые кадры из шоу, на которых изображён культовый герой в чёрной маске.

Действия сериала разворачиваются в 1821 году, когда дон Диего де ла Вега становится мэром Лос-Анджелеса и сталкивается с коррумпированным бизнесменом Доном Эммануэлем. Режиссёрами проекта выступили Бенджамин Чарбит и Ноэ Дебре.

Также в актёрский состав вошли Сальво Фикарра, Одри Дана, Андре Дюссолье, Эрик Эльмоснино, Грегори Гадебуа и другие. Премьера сериала «Зорро» состоится до конца 2024 года в стриминговом сервисе Paramount+. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Первые кадры

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

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