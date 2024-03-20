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Сказочная повесть «Бесконечная история» получит новую экранизацию

Сказочная повесть «Бесконечная история» получит новую экранизацию
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Журналисты издания Variety сообщили, что кинокомпания See-Saw снимет новую экранизацию сказочной повести «Бесконечная история» писателя Михаэля Энде. Отмечается, что студия выпустит сразу несколько картин.

Ранее See-Saw работала над фильмами «Власть пса» и «Медленные лошади». Подробности сюжета и каст экранизаций пока не раскрываются. В 1984 году уже выходила одноимённая картина, режиссёром которой выступил Вольфганг Петерсен.

Действия оригинального произведения разворачиваются в двух мирах: Реальности и Фантазии. События построены так, что «сказочная» сюжетная линия сначала является событиями книги, которую читает главный герой. Книга была издана в 1979 году.

Сроки и дата премьеры будущей картины ещё неизвестны.

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