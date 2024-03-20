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Вышел финальный трейлер военно-фантастического фильма «Блиндаж» Марка Горобеца

Вышел финальный трейлер военно-фантастического фильма «Блиндаж» Марка Горобеца
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Кинокомпания LEGIO FELIX опубликовала финальный трейлер военно-фантастического фильма «Блиндаж». В ролике показали поля сражения Великой Отечественной войны и главных героев.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Каропрокат». Права на видео принадлежат LEGIO FELIX.

Согласно синопсису, двое друзей, русский врач скорой помощи и чёрный копатель из Германии, по воле случая переносятся из наших дней в 1941 год и оказываются в пылу сражений Великой Отечественной войны. Понимая, что они обречены, Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни.

В ленте снялись Александр Метёлкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина, Игорь Петренко, Владимир Селезнёв и другие. Режиссёром картины выступил Марк Горобец («Жёлтый глаз тигра», «Тень за спиной»).

Премьера «Блиндажа» состоится 25 апреля.

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