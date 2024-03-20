Вышел новый трейлер боевика «Каскадёры» с Райаном Гослингом

Кинокомпания Universal Pictures выпустила большой трейлер боевика «Каскадёры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант. В ролике показали множество боевых сцен, погоню на горящей моторной лодке и другие эпичные моменты.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет ленты расскажет о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди, которая параллельно снимает свой первый фильм в карьере.

Режиссёром фильма выступил Дэвид Литч («Быстрее пули», «Дэдпул 2»). Журналисты высоко оценили экшен-сцены, а также похвалили «химию» между героями Эмили Блант и Райана Гослинга.

Премьера фильма «Каскадёры» состоится 3 мая.