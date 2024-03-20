Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый трейлер боевика «Каскадёры» с Райаном Гослингом

Вышел новый трейлер боевика «Каскадёры» с Райаном Гослингом
Комментарии

Кинокомпания Universal Pictures выпустила большой трейлер боевика «Каскадёры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант. В ролике показали множество боевых сцен, погоню на горящей моторной лодке и другие эпичные моменты.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет ленты расскажет о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди, которая параллельно снимает свой первый фильм в карьере.

Режиссёром фильма выступил Дэвид Литч («Быстрее пули», «Дэдпул 2»). Журналисты высоко оценили экшен-сцены, а также похвалили «химию» между героями Эмили Блант и Райана Гослинга.

Премьера фильма «Каскадёры» состоится 3 мая.

Материалы по теме
Фото
Райан Гослинг и Эмили Блант — на новых кадрах боевика «Каскадёры»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android