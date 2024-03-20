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Ридли Скотт и Джеймс Кэмерон посмотрели «Чужого: Ромул» — фильм им понравился

Ридли Скотт и Джеймс Кэмерон посмотрели «Чужого: Ромул» — фильм им понравился
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На этой неделе режиссёр космического хоррора «Чужой: Ромул» Федерико Альварес пообщался с журналистами издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора постановщик рассказал, что Ридли Скотт и Джеймс Кэмерон уже посмотрели картину.

По словам Альвареса, обоим режиссёрам фильм понравился. События «Ромула» как раз происходят во временном промежутке между фильмами «Чужой» (1979 год) Скотта и «Чужие» (1986 год) Кэмерона.

Лента расскажет историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправятся в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

Мировая премьера картины состоится 16 августа.

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