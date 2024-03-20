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Авторы сериала «Клан Сопрано» снимум хоррор для студии Warner Bros.

Авторы сериала «Клан Сопрано» снимум хоррор для студии Warner Bros.
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Журналисты издания Deadline сообщили, что авторы сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз и Теренс Уинтер снова объединят усилия для совместного проекта. Дуэт снимет полнометражный хоррор для студии Warner Bros., с которой у Чейза заключён контракт.

Название картины, детали сюжета и каст пока не раскрываются. Кресло режиссёра проекта займёт Дэвид Чейз. Исполнительными продюсерами ленты выступят Рэйчел Винтер ( «Далласский клуб покупателей ») и Теренс Уинтер.

Последний раз пара работала вместе как раз над культовым сериалом «Клан Сопрано», которому в этом году исполнится 25 лет. Шоу транслировалось с 1999 по 2007 год — за это время успело выйти шесть сезонов. Сериал получил множество наград, включая 21 статуэтку «Эмми».

Сроки и дата премьеры будущего фильма тоже неизвестны.

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