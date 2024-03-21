Расписание пятого дня чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2

В четверг, 21 марта, в столице Дании начинается вторая стадия главного турнира по киберспортивной игре Counter-Strike 2 — PGL Major Copenhagen 2024.

Сегодня 16 лучших команд планеты проведут по два матча в формате best-of-1 (одна карта). Первые путёвки в плей-офф будут разыграны только завтра.

Расписание игр PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 на четверг, 21 марта:

15:00. MOUZ (Европа) — ESTATIC (Дания);

15:00. Natus Vincere (Украина) — The MongolZ (Монголия);

16:00. Team Vitality (Европа) — Eternal Fire (Турция);

16:00. Virtus.pro (Россия) — Imperial Esports (Бразилия);

— Imperial Esports (Бразилия); 17:00. FaZe Clan (Европа) — HEROIC (Дания);

17:00. Complexity Gaming (США) — paiN Gaming (Бразилия);

18:00. Team Spirit (Россия) — Cloud9 (Россия) ;

— ; 18:00. G2 Esports (Европа) — FURIA Esports (Бразилия);

20:00. Два матча второго тура;

21:00. Два матча второго тура;

22:00. Два матча второго тура;

23:00. Два матча второго тура.

Трансляция PGL Major Copenhagen 2024 на русском языке

Прямой эфир с мэйджора на русском можно бесплатно посмотреть на Twitch-канале или в плеере ниже. Сегодня будут проходить два матча параллельно — второй стрим доступен по этой ссылке.

PGL Major Copenhagen 2024 — первый мэйджор в истории Counter-Strike 2 (до прошлой осени коллективы играли в предыдущую версию шутера — CS:GO). Призовой фонд составляет $ 1,25 млн.