Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мэйджор PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 — расписание игр на 21 марта, прямая трансляция и где смотреть

Расписание пятого дня чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 21 марта, в столице Дании начинается вторая стадия главного турнира по киберспортивной игре Counter-Strike 2PGL Major Copenhagen 2024.

Сегодня 16 лучших команд планеты проведут по два матча в формате best-of-1 (одна карта). Первые путёвки в плей-офф будут разыграны только завтра.

Расписание игр PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 на четверг, 21 марта:

  • 15:00. MOUZ (Европа) — ESTATIC (Дания);
  • 15:00. Natus Vincere (Украина) — The MongolZ (Монголия);
  • 16:00. Team Vitality (Европа) — Eternal Fire (Турция);
  • 16:00. Virtus.pro (Россия) — Imperial Esports (Бразилия);
  • 17:00. FaZe Clan (Европа) — HEROIC (Дания);
  • 17:00. Complexity Gaming (США) — paiN Gaming (Бразилия);
  • 18:00. Team Spirit (Россия)Cloud9 (Россия);
  • 18:00. G2 Esports (Европа) — FURIA Esports (Бразилия);
  • 20:00. Два матча второго тура;
  • 21:00. Два матча второго тура;
  • 22:00. Два матча второго тура;
  • 23:00. Два матча второго тура.

Трансляция PGL Major Copenhagen 2024 на русском языке

Прямой эфир с мэйджора на русском можно бесплатно посмотреть на Twitch-канале или в плеере ниже. Сегодня будут проходить два матча параллельно — второй стрим доступен по этой ссылке.

PGL Major Copenhagen 2024 — первый мэйджор в истории Counter-Strike 2 (до прошлой осени коллективы играли в предыдущую версию шутера — CS:GO). Призовой фонд составляет $ 1,25 млн.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android