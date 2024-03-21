Дени Вильнёв снимет «Дюну 3», только если она будет лучше «Дюны 2»

Режиссёр Дени Вильнёв в свежем интервью заявил, что снимет третью часть «Дюны» только в том случае, если фильм получится во всём лучше второй части.

Постановщик отметил, что в случае, если третий фильм не сможет превзойти второй, то его просто не будет.

«Если мы вернемся назад, это должно быть реальным, оно должно быть актуальным, если я когда-нибудь сделаю «Мессию Дюны», [это] потому, что это будет лучше, чем вторая часть. В противном случае я этого не делаю»

А «Дюна 2» тем временем собрала по миру более $ 500 млн. Картина как минимум вышла на окупаемость, и теперь она будет приносить своим создателям прибыль.

Ранее Вильнёв говорил, что уже начал работать над сценарием «Дюны 3», однако этот фильм точно не станет следующем в его карьере.