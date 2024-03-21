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Сидни Суини хочет сняться в фильме с Марго Робби

Сидни Суини хочет сняться в фильме с Марго Робби
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Сидни Суини, известная по «Эйфории» и фильму «Кто угодно, кроме тебя», в интервью рассказала о своём желании поработать вместе с Марго Робби. Актрисам пока так и не удалось сняться ни в одном проекте.

По словам Суини, Марго Робби — «невероятная».

Я люблю Марго… она просто невероятная, и я надеюсь, что однажды мне удастся с ней поработать.

Также актриса затронула другую часть работы в кино — выполнение трюков. Суини отметила, что хочет выполнять все трюки сама, прямо как Том Круз, и не прибегать к помощи дублёров или профессиональных каскадёров.

И я хочу выполнять все свои трюки, как Том Круз, я хочу делать всё это на 1000%. Я такой адреналиновый наркоман, что готова сделать буквально всё самое безумное.
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