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Никите Кологривому назначили 7 суток ареста за драку в баре

Никите Кологривому назначили 7 суток ареста за драку в баре
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В последние дни Никита Кологривый особенно сильно мелькает в Сети, поскольку недавно актёр устроил драку в баре Новосибирска. По информации ТАСС, актёру вынесли приговор — 7 суток административного ареста.

После оглашения решения суда актёр заявил, что сожалеет об аресте, так как не сможет увидеть дочь, но обжаловать решение не будет.

Назначить наказание в виде ареста сроком на 7 суток.

По данным издания SHOT, Кологривый заявил, что планирует провести эту неделю за написанием стихов в камере. Как оказалось, актёру не разрешили взять с собой книги и бумагу с ручкой, хотя он просил об этом.

Кологривый, по данным СМИ, начал приставать к одной из девушек в баре, после чего за неё вступились мужчины и охранники. С ними актёр и устроил драку.

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