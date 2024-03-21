Вышел ремейк фильма «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом и Конором Макгрегором

Сегодня на сервисе Amazon Prime Video состоялась премьера ремейка боевика «Дом у дороги». Главные роли в фильме сыграли Джейк Джилленхол и чемпион UFC Конор Макгрегор.

Новый «Дом у дороги» рассказывает о Далтоне, бывшем бойце UFC, который получает работу вышибалой в придорожном клубе во Флорида-Кис. На своём пути герою предстоит пройти множество испытаний, однако в итоге он окажется на вершине славы.

Кресло режиссёра занял Даг Лайман, снявший «Грань будущего» и «Сделано в Америке». Вместе с Джилленхолом и Макгрегором в картине снялись Даниэла Мелшиор, Билли Магнуссен, Дэррен Барнет и другие.