Вышел сериал «Задача трёх тел» от создателей «Игры престолов»

Сегодня на Netflix состоялась премьера сериала «Задача трёх тел». Для просмотра на сервисе уже доступны все восемь эпизодов. К сожалению, в России площадка не работает.

«Задача трёх тел» рассказывает о культурной революции в Китае, во время которой правительство страны решает послать сигнал в космос, чтобы получить отклик от внеземных цивилизаций. Через несколько десятков лет неизвестные космические силы отвечают на призыв и пытаются затормозить научный прогресс человечества.

Сценаристами и продюсерами сериала выступили Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс — создатели «Игры престолов». Это их первый проект со времён финала культового фэнтези, вышедшего в 2019 году. Главные роли в шоу исполнили Эйса Гонсалес, Бенедикт Вонг и Лиам Каннингем.