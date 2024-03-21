Психолог попытался разобраться в состоянии Никиты Кологривого, устроившего драку в баре

Никита Кологривый не днях устроил драку в новосибирском баре. СМИ сообщали, что актёр также приставал к девушке, а после отказа укусил её за ногу. После этого у актёра завязалась драка с посетителями и охранниками.

Подобную выходку попытался объяснить практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс. По его словам, далеко не каждый человек может адекватно воспринять свалившуюся на себя популярность. Он сравнил состояние психики, в котором пребывает «зазвездившаяся» личность, с тем, которое возникает при выигрыше крупной суммы в лотерею.

Есть такое научное наблюдение: если человек внезапно получает денежную сумму, которая превышает размер его годового дохода, то он начинает её бездумно тратить.

Как отметил психолог, подобное случилось и с Кологривым, только в плане популярности, которая просто «снесла крышу».