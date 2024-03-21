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Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в онлайне

Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в онлайне
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Фильм «Мастер и Маргарита» официально вышел в российских цифровых сервисах. Сейчас ленту можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Kion, после чего она также появится и в других стримингах. Картина вышла в онлайне спустя почти два месяца проката — релиз экранизации состоялся 25 января, а её общие сборы превысили 2,2 млрд рублей.

Лента «Мастер и Маргарита» снята по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры. Кресло режиссёра занял Михаил Локшин («Серебряные коньки»).

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