«Чужой: Ромул» сюжетно связан с остальными фильмами культовой вселенной

20 марта вышел первый тизер фильма «Чужой: Ромул» — новой картины по культовой научно-фантастической вселенной. Вместе с показом ролика издание The Hollywood Reporter выпустило небольшое интервью с режиссёром ленты Федерико Альваресом, который поделился некоторыми деталями произведения.

По словам постановщика, пусть грядущий фильм и расскажет новую историю, однако это будет история во франшизе Ридли Скотта и Джеймса Кэмерона. Это значит, что её события развернутся между первой и второй частью «Чужого», а сюжетно она будет связана с киновселенной.

Я люблю все эти фильмы. Я не хотел упускать или игнорировать ни один из них, когда речь идёт о связях на уровне истории, персонажей, технологий и существ. От «Чужого» к «Чужому: Завет» — у фильмов всегда есть связь между собой.

Постановщик отказался делиться подробностями связи фильмов между собой, предложив зрителям самим уловить эту связь во время просмотра. Премьера фильма «Чужой: Ромул» состоится 16 августа.