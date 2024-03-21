В России начались показы «Кунг-фу Панды 4» с озвучкой Михаила Галустяна от Red Head Sound

14 марта в кинотеатрах России начались первые показы мультфильма «Кунг-фу Панда 4» — четвёртой части знаменитой серии анимационных картин о панде по имени По. Спустя неделю студия Red Head Sound сообщила о появлении новых сеансов с озвучкой актёров дубляжа из прошлых частей серии.

С 21 марта в России появились отдельные сеансы с дубляжом «Кунг-фу Панды 4» от Михаила Галустяна, Дарьи Блохиной, Олега Форостенко и другими голосами франшизы. Показы с новой озвучкой постепенно доберутся до большинства кинотеатров страны с отдельной пометкой «дубляж от Red Head Sound».

«Кунг-фу Панда 4» рассказывает о новых приключениях героя По, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых ею врагов.