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Эксперты протестировали Horizon Forbidden West на ПК — это один из лучших портов игр Sony

Эксперты протестировали Horizon Forbidden West на ПК — это один из лучших портов игр Sony
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Эксперты из команды Digital Foundry опубликовали видео, посвящённое грядущему релизу игры Horizon Forbidden West на ПК. Обозреватели проанализировали техническое состояние бывшего эксклюзива PlayStation на разных конфигурациях и пришли к выводу, что голландская студия Nixxes отлично справилась с портированием.

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry/Sony.

Так, на ПК с процессором AMD Ryzen 5 3600 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 с высокими настройками графики в разрешении 2K новинка работает со стабильными 60 FPS. Без функции динамического разрешения бывают редкие просадки частоты кадров, однако в целом игра работает без подтормаживаний, фризов и других проблем современных ПК-портов даже в разрешении 1800p.

Фото: Digital Foundry

Эксперты также похвалили наличие множества настроек: от качества текстур до поддержки ультрашироких мониторов и апскейлеров DLSS, FSR и XeSS. У порта есть некоторые проблемы с частотой кадров во время кат-сцен, однако в целом Horizon Forbidden West выглядит на ПК даже лучше, чем на PlayStation 5 в режиме «Качество».

Релиз Horizon Forbidden West на ПК состоится 21 марта в 18:00 мск. В издание войдёт оригинальная игра и дополнение Burning Shores.

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