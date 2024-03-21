Эксперты протестировали Horizon Forbidden West на ПК — это один из лучших портов игр Sony

Эксперты из команды Digital Foundry опубликовали видео, посвящённое грядущему релизу игры Horizon Forbidden West на ПК. Обозреватели проанализировали техническое состояние бывшего эксклюзива PlayStation на разных конфигурациях и пришли к выводу, что голландская студия Nixxes отлично справилась с портированием.

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry/Sony.

Так, на ПК с процессором AMD Ryzen 5 3600 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 с высокими настройками графики в разрешении 2K новинка работает со стабильными 60 FPS. Без функции динамического разрешения бывают редкие просадки частоты кадров, однако в целом игра работает без подтормаживаний, фризов и других проблем современных ПК-портов даже в разрешении 1800p.

Фото: Digital Foundry

Эксперты также похвалили наличие множества настроек: от качества текстур до поддержки ультрашироких мониторов и апскейлеров DLSS, FSR и XeSS. У порта есть некоторые проблемы с частотой кадров во время кат-сцен, однако в целом Horizon Forbidden West выглядит на ПК даже лучше, чем на PlayStation 5 в режиме «Качество».

Релиз Horizon Forbidden West на ПК состоится 21 марта в 18:00 мск. В издание войдёт оригинальная игра и дополнение Burning Shores.