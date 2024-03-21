Сериал «Король и Шут» получит продолжение в виде фильма — СМИ

Нашумевший сериал «Король и Шут» получит продолжение в виде фильма с подзаголовком «Как в старой сказке» — так называется один из альбомов рок-группы. Об этом сообщил телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

Отмечается, что над лентой будут работать авторы оригинального шоу: сценарий совместно напишут Александр Бузин и режиссёр Рустам Мосафир. Другие детали проекта пока не раскрываются.

Напомним, «Король и Шут» — сериал, рассказывающий о группе «Король и Шут». В проекте показали жизнь её участников и различные события в их истории, а также мир фантазий, в который попадают сами музыканты.

Шоу приняли очень тепло как критики, так и зрители. Особенно хвалили актёрскую игру, атмосферу и музыкальное сопровождение. Премьера состоялась в марте 2023 года.