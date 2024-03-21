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Horizon Forbidden West вышла на ПК

Horizon Forbidden West вышла на ПК
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21 марта Horizon Forbidden West добралась до персональных компьютеров. Полное издание игры уже доступно в Steam и Epic Games Store с полноценным русским дубляжом и субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

За портирование Horizon Forbidden West на ПК отвечала голландская студия Nixxes. Игра поддерживает ультраширокие мониторы, технологии масштабирования изображения DLSS 3, FSR и Intel XeSS, а также функцию Direct Storage для ускорения загрузок на жёстких дисках. Кроме того, геймеры могут играть при неограниченной частоте кадров со всеми фишками геймпада DualSense.

В полное издание Horizon Forbidden West на ПК вошла оригинальная игра вместе с дополнением Burning Shores, которое вышло весной 2023 года эксклюзивно на PS5. Следующей игрой Sony на ПК станет Ghost of Tsushima — её релиз состоится 16 мая.

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