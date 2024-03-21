«Я эмоционально выгорел»: Никита Кологривый — о своём аресте

Недавно звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый устроил драку в баре Новосибирска. За это актёра арестовали на семь суток по статье о мелком хулиганстве.

21 марта Кологривый вышел на связь и прокомментировал задержание в своём телеграм-канале. По его словам, он полностью согласен с наказанием за свои поступки и считает, что должен с достоинством это принять.

Простите меня, дорогие, что я заставил многих нервничать, переживать, что я совершил такой поступок. Я его не оправдываю. Я лишь скажу, что я очень устал. Я думаю, что те, кто за мной следит, понимают, что я эмоционально выгорел… У меня от вас секретов нет. Поэтому ещё раз попрошу прощения за своё поведение. Я считаю, что я исправлюсь и докажу, что я достойный член общества.

По данным СМИ, актёр начал приставать к одной из девушек в баре, после чего за неё вступились мужчины и охранники. С ними Кологривый и устроил драку.