Вышел дублированный трейлер фильма «Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом

Кинокомпания «Каропрокат» представила дублированный трейлер боевика «Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом («Оно», «Джон Уик 4»). Премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 16 мая в привычном русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания Каропрокат. Права на видео принадлежат Hammerstone Studios.

Фильм расскажет о слабослышащем молодом человеке, чья семья была убита главой коррумпированной постапокалиптической династии. После смерти родных главный герой сбегает в джунгли и обучается боевым искусствам у таинственного шамана, после чего попадает в группу сопротивления, активно настроенную против властной династии.

Впервые фильм показали на кинофестивале в Торонто в сентябре 2023 года. После этого критики выпустили первые оценки ленты: 71% журналистов рекомендует её к просмотру.