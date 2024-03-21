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Киллиан Мёрфи вернётся к роли Томаса Шелби в фильме «Острые козырьки»

Киллиан Мёрфи вернётся к роли Томаса Шелби в фильме «Острые козырьки»
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Недавно автор «Острых козырьков» Стивен Найт пообщался с журналистами издания BirminghamWorld. В ходе разговора кинематографист заявил, что актёр Киллиан Мёрфи вернётся к роли Томаса Шелби в фильме «Острые козырьки».

Также Найт раскрыл, что съёмки картины стартуют уже в сентябре. Сроки и дату премьеры создатели пока не раскрывают.

Он [Киллиан Мёрфи] точно вернётся к своей роли. Ну а съёмочный процесс стартует в сентябре.

Действия будущей картины развернутся в разгар годы Второй мировой войны. Ранее также стало известно, что в фильме будет две сюжетные линии, а в истории появятся как новые персонажи, так и старые.

Ко всему прочему, в декабре журналисты рассказали, что Netflix работает сразу над двумя спин-оффами «Острых козырьков». События первого ответвления развернутся в Бостоне спустя несколько десятков лет после оригинала. Второй проект расскажет о юности Полли, матриарха клана Шелби.

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