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Вышел новый трейлер боевика «Манкимэн» со звездой «Миллионера из трущоб»

Вышел новый трейлер боевика «Манкимэн» со звездой «Миллионера из трущоб»
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Кинокомпания Universal Pictures опубликовала новый трейлер боевика «Манкимэн» со звездой «Миллионера из трущоб» Девом Пателем. В ролике авторы показали большое количество динамичных сцен и детальнее раскрыли мотив мести протагониста.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Согласно сюжету, в детстве главного героя его маму убивают преступники. Целью всей жизни протагониста становится месть: для этого он долго тренируется, становится бойцом смешанных единоборств и внедряется в криминальный мир, где и находит своих давних врагов.

Также в актёрский состав вошли Шарлто Копли, Собхита Дхулипала, Випин Шарма, Сикандер Кхер, Брахим Чаб, Адити Калкунте и другие. Кресло режиссёра занял сам Дев Патель.

Премьера «Манкимэна» в кинотеатрах России состоится 11 апреля.

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