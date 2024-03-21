Китайский выживач Undawn с Уиллом Смитом провалился — СМИ

Журналисты издания Reuters сообщили, что китайский выживач Undawn с Уиллом Смитом провалился. Отмечается, что в прошлом месяце доход тайтла составил всего $ 287 тыс. при колоссальном бюджете в $ 140 млн.

Ситуацию не спасло и то, что лицом рекламной кампании Undawn стал один из самых известных голливудских актёров. Источники также рассказали, что над игрой трудились более 300 разработчиков.

Ещё в материале говорится, что провал Undawn — одна из многих причин стратегических изменений в Tencent. Потенциально из-за них может задержаться релиз мобильной Assassin’s Creed Jade.

Напомним, Undawn разработала внутренняя студия Tencent, холдинг также и издаёт проект. Авторы позиционируют его как кроссплатформенный AAA-экшен.