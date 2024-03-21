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В игру «Отряд самоубийц» добавят Джокера — первый сезон стартует 28 марта

В игру «Отряд самоубийц» добавят Джокера — первый сезон стартует 28 марта
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Разработчики игры «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» опубликовали трейлер первого сезона. В ролике показали множество свежего контента, включая Джокера — он станет новым играбельным персонажем.

Первый сезон «Отряда самоубийц» стартует уже через неделю, 28 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Suicide Squad: Kill The Justice League. Права на видео принадлежат Warner Bros. Games.

Помимо Джокера, в тайтл добавят новую карту, задания, легендарное оружие, типы противников, боевой пропуск и кучу косметических предметов. Напомним, ранее из финансового отчёта Warner Bros. стало известно, что проект «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» не оправдал ожиданий компании.

Релиз игры состоялся 2 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series.

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