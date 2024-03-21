Норман Ридус и Шон Патрик Флэнери вернутся в продолжении «Святых из Бундока»

Журналисты издания Deadline сообщили, что Норман Ридус и Шон Патрик Флэнери вернутся в продолжении «Святых из Бундока». Однако без плохих новостей не обошлось: постановщик двух предыдущих частей Трой Даффи ушёл с поста режиссёра триквела.

Теперь компания занята поисками замены Даффи, который займётся написанием книг по мотивам франшизы. Будущая лента расскажет, как братья МакМанус готовят новых «святых». Другие подробности сюжета пока не раскрываются.

Оригинальная лента повествует о братьях Конноре и Мёрфи МакМанусах, которые становятся мстителями после убийства двух членов русской мафии в целях самообороны. Дуэт объединяется с другом Дэвидом Делла Рокко, чтобы очистить родной город Бостон от криминала и зла, однако их всё время преследует агент ФБР Пол Смекер.

Сроки и дата выхода «Святых из Бундока 3» не сообщаются.