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Сборы мультфильма «Кунг-фу Панда 4» превысили $ 200 млн

Сборы мультфильма «Кунг-фу Панда 4» превысили $ 200 млн
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По итогам двух недель проката сборы мультфильма «Кунг-фу Панда 4» преодолели отметку в $ 200 млн. С учётом бюджета ленты в относительно скромные $ 85 млн, картина совсем скоро окупится и начнёт приносить прибыль.

Что касается показателей ленты по сравнению с остальными частями серии, то здесь новинка пока отстаёт: первый мультфильм заработал $ 632 млн, второй — $ 665 млн, третий — $ 521 млн. Однако совсем скоро лента доберётся и до Китая, где франшиза традиционно собирает больше $ 100 млн.

«Кунг-фу Панда 4» рассказывает о новых приключениях героя, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых ею врагов. Недавно в России начались показы мультфильма в дубляже от Red Head Sound с Михаилом Галустяном.

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