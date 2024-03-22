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Мэйджор PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 — расписание игр на 22 марта, прямая трансляция и где смотреть

Расписание шестого дня чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2
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В пятницу, 22 марта, в Копенгагене продолжится второй групповой этап в рамках главного турнира по Counter-Strike 2PGL Major Copenhagen 2024.

Сегодня станут известны два первых участника плей-офф, а также определятся два коллектива, которые покинут турнир. Помимо этого, в сетке «1—1» пройдут четыре матча в формате best-of-1 (одна карта).

Расписание игр PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 на пятницу, 22 марта:

  • 15:00. Сетка «1—1», G2 Esports (Европа) — Cloud9 (Россия);
  • 15:00. Сетка «1—1», HEROIC (Дания) — Virtus.pro (Россия);
  • 16:00. Сетка «1—1», Eternal Fire (Турция) — FaZe Clan (Европа);
  • 16:00. Сетка «1—1», Imperial Esports (Бразилия) — Team Vitality (Европа);
  • 17:00. Матч за выход в плей-офф, MOUZ (Европа) — Complexity (США);
  • 17:00. Матч на вылет, paiN Gaming (Бразилия) — The MongolZ (Монголия);
  • 20:00. Матч за выход в плей-офф, Team Spirit (Россия) — NAVI (Украина);
  • 20:00. Матч на вылет, ESTATIC (Дания) — FURIA (Бразилия).

Трансляция PGL Major Copenhagen 2024 на русском языке

Прямой эфир с мэйджора на русском можно бесплатно посмотреть на Twitch-канале или в плеере ниже. Сегодня будут проходить два матча параллельно — второй стрим доступен по этой ссылке.

PGL Major Copenhagen 2024 — первый мэйджор в истории Counter-Strike 2 (до прошлой осени коллективы играли в предыдущую версию шутера — CS:GO). Призовой фонд составляет $ 1,25 млн.

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