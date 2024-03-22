Никите Кологривому запретили посещать Burger King

Актёру Никите Кологривому, устроившему драку в баре Новосибирска, запретили посещать рестораны быстрого питания Burger King. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор компании Иван Шестов.

По его словам, артиста внесли в чёрный список. Судя по всему, запрет на посещение снимут, как только Кологривый публично извинится перед девушкой, которую он укусил.

Мы считаем его поведение недостойным и не готовы его обслуживать, пока он не принесёт извинения перед бедной девушкой.

Суд признал действия Кологривого хулиганскими и назначил артису 7 суток ареста. Кологривый, по данным СМИ, начал приставать к одной из девушек в баре, после чего за неё вступились мужчины и охранники. С ними актёр и устроил драку.