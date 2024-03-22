«Почему людям это странно?» Аарон Тейлор-Джонсон — о разнице в возрасте со своей женой

Актёр Аарон Тейлор-Джонсон дал интервью изданию Rolling Stone, в котором рассказал про разницу между ним и его 57-летней женой Сэм. По словам Аарона, он удивлён, что люди считают разницу странной.

Он отметил, что жизнью нельзя наслаждаться с какой-то скоростью, поэтому он не видит проблему в возрасте. Для каждого это индивидуально.

Что вы должны понимать, так это то, что большинство людей делали какие-то вещи в 20, когда я делал их в 13. Вы делаете что-то слишком быстро для кого-то другого? Я этого не понимаю. На какой скорости вы должны наслаждаться жизнью? Для меня это странно.

Пара познакомилась, когда ему было 17–18, а ей — 42. Ровно через год они обручились. Сейчас актёру 33 года, а его супруге — 57 лет.