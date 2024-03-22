Никиту Кологривого снова привезли в суд — прокурор считает назначенное наказание слабым

По информации газеты «Комсомольская правда», актёра Никиту Кологривого снова привезли в суд в Новосибирске, чтобы рассмотреть апелляцию прокурора. Он требует пересмотра административного наказания для актёра, считая, что семи суток за дебош в баре недостаточно.

Если суд посчитает, что доводы, приводимые прокурором, основательные, артисту изменят срок задержания с 7 суток до 15. Тогда актёру предстоит провести в изоляторе ещё больше времени.

Никита Кологривый не днях устроил драку в новосибирском баре. СМИ сообщали, что актёр также приставал к девушке, а после отказа укусил её за ногу. После этого у актёра завязалась драка с посетителями и охранниками. О состоянии актёра высказался даже один из психологов.