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Мы разыгрываем 8 копий хитовой Helldivers 2

Мы разыгрываем 8 копий хитовой Helldivers 2
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Чемп.PLAY совместно с Jeteed запустили розыгрыш хитового кооперативного шутера Helldivers 2. Мы разыгрываем сразу восемь копий тайтла, поэтому шансы победить есть у каждого!

Условия для участия:

  • подписаться на Jeteed;
  • подписаться на Чемп.PLAY;
  • нажать кнопку «Отправиться в ад» под постом в «Телеграме»;
  • переслать этот пост боевому напарнику.

Победителей мы выберем вечером 1 апреля с помощью бота. Платформа может быть любая.

Helldivers 2 — кооперативный шутер, вдохновлённый «Звёздным десантом». Игрокам нужно объединяться с другими товарищами и выполнять различные миссии на различных планетах. Бороться нужно против инопланетных жуков и автоматонов. В арсенале большое количество оружия и дополнительные гаджеты.

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