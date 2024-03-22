Мы разыгрываем 8 копий хитовой Helldivers 2

Чемп.PLAY совместно с Jeteed запустили розыгрыш хитового кооперативного шутера Helldivers 2. Мы разыгрываем сразу восемь копий тайтла, поэтому шансы победить есть у каждого!

Условия для участия:

подписаться на Jeteed;

подписаться на Чемп.PLAY;

нажать кнопку «Отправиться в ад» под постом в «Телеграме»;

переслать этот пост боевому напарнику.

Победителей мы выберем вечером 1 апреля с помощью бота. Платформа может быть любая.

Helldivers 2 — кооперативный шутер, вдохновлённый «Звёздным десантом». Игрокам нужно объединяться с другими товарищами и выполнять различные миссии на различных планетах. Бороться нужно против инопланетных жуков и автоматонов. В арсенале большое количество оружия и дополнительные гаджеты.