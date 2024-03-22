Мы разыгрываем 8 копий хитовой Helldivers 2
Чемп.PLAY совместно с Jeteed запустили розыгрыш хитового кооперативного шутера Helldivers 2. Мы разыгрываем сразу восемь копий тайтла, поэтому шансы победить есть у каждого!
Условия для участия:
- подписаться на Jeteed;
- подписаться на Чемп.PLAY;
- нажать кнопку «Отправиться в ад» под постом в «Телеграме»;
- переслать этот пост боевому напарнику.
Победителей мы выберем вечером 1 апреля с помощью бота. Платформа может быть любая.
Helldivers 2 — кооперативный шутер, вдохновлённый «Звёздным десантом». Игрокам нужно объединяться с другими товарищами и выполнять различные миссии на различных планетах. Бороться нужно против инопланетных жуков и автоматонов. В арсенале большое количество оружия и дополнительные гаджеты.
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