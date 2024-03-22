Никите Кологривому не стали увеличивать срок ареста

По данным издания «РИА Новости», новосибирский областной суд отклонил протест прокуратуры и подтвердил решение суда об аресте актёра Никиты Кологривого на 7 суток по делу о хулиганстве.

Актеру не стали продлевать срок ареста за дебош в кафе. Суд отклонил апелляцию новосибирской прокуратуры на постановление Центрального районного суда Новосибирска от 21 марта 2024 года в отношении Кологривого.

Журналисты отметили, что сразу после суда Кологривого вернули в спецприёмник. В суде представитель прокуратуры просила назначить актёру из сериала «Слово пацана» 15 суток ареста, а адвокат просил ограничиться штрафом или арестом на одни сутки.

Всё началось пару дней назад, когда артист устроил драку в баре Новосибирска.