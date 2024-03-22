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Работа над третьей частью «Чебурашки» начнётся одновременно со второй

Работа над третьей частью «Чебурашки» начнётся одновременно со второй
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Актёр Сергей Гармаш рассказал журналистам ТАСС, что работа над третьей частью фильма «Чебурашка» начнётся одновременно со съёмками сиквела. Притом случится это уже в июне.

Съёмки фильма «Чебурашка 2» сейчас находятся на подготовительном этапе. В начале июня запустятся съёмки фильмов «Чебурашка 2» и «Чебурашка 3», подряд сразу будут сниматься два больших полных метра.

Вторая часть должна выйти в прокат 31 декабря 2025 года.

Фильм «Чебурашка», вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента собрала чуть больше 7 млрд рублей. Фильм рассказывает про то, как садовник Геннадий Петрович находит дивное существо, ни на что не похожее, и называет его Чебурашкой.

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