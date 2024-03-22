Работа над третьей частью «Чебурашки» начнётся одновременно со второй
Актёр Сергей Гармаш рассказал журналистам ТАСС, что работа над третьей частью фильма «Чебурашка» начнётся одновременно со съёмками сиквела. Притом случится это уже в июне.
Съёмки фильма «Чебурашка 2» сейчас находятся на подготовительном этапе. В начале июня запустятся съёмки фильмов «Чебурашка 2» и «Чебурашка 3», подряд сразу будут сниматься два больших полных метра.
Вторая часть должна выйти в прокат 31 декабря 2025 года.
Фильм «Чебурашка», вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента собрала чуть больше 7 млрд рублей. Фильм рассказывает про то, как садовник Геннадий Петрович находит дивное существо, ни на что не похожее, и называет его Чебурашкой.
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