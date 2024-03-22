Фильм «Бременские музыканты» выйдет в онлайне 26 марта

Онлайн-кинотеатр Okko раскрыл цифровую дату выхода фильма «Бременские музыканты». Картину с Тихоном Жизневским можно будет посмотреть в онлайне уже 26 марта — спустя почти три месяца проката. За это время лента собрала более 3 млрд рублей в кинотеатрах, попав в топ-5 самых кассовых российских фильмов в истории.

Новые «Бременские музыканты» выступают переосмыслением оригинального советского мультфильма. Так, в фильме покажут детство Трубадура и его первую встречу с животными. Сюжет ленты посвящён сплочению коллектива и возвращению смеха и радости на мрачные улицы Бремена.

Главные роли в картине исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»), Юра Борисов («Калашников»), Константин Хабенский («Доктор Лиза»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки»), Мария Аронова («Лёд 2»), Ирина Горбачёва («Аритмия») и Дмитрий Дюжев («Жмурки»).