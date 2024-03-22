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«Бросать его было весело»: Коннор Макгрегор рассказал о съёмках с Джейком Джилленхолом

«Бросать его было весело»: Коннор Макгрегор рассказал о съёмках с Джейком Джилленхолом
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Конор Макгрегор, чемпион UFC и актёр, рассказал о работе с Джейком Джилленхолом над ремейком фильма «Дом у дороги». По его словам, бросать коллегу через бар было весело.

Макгрегор отметил, что у них с Джилленхолом сложилось отличное взаимопонимание во время съёмок. Он помогал чемпиону по актёрский части, а Макгрегор помогал ему с боями.

У нас было отличное взаимопонимание. Он был очень терпелив, помогал во всём мне, а я помогал ему. Он получил один или два удара, но также и дал сдачи, так что мы хорошо провели время во время съёмок.

Ремейк «Дома у дороги» доступен на Amazon Prime Video. Кресло режиссёра занял Даг Лайман, снявший «Грань будущего» и «Сделано в Америке». Вместе с Джилленхолом и Макгрегором в картине снялись Даниэла Мелшиор, Билли Магнуссен, Дэррен Барнет и другие.

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