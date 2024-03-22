Вышел дублированный трейлер фильма «Собачий побег» про домашних животных

Кинопрокатная компания «Капелла Фильм» представила дублированный трейлер картины «Собачий побег». Индийская лента про домашних животных выйдет в российском прокате 25 апреля с привычной русской озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

Собачий побег» расскажет историю очаровательного лабрадора Томи и красотки-спаниеля Амалы, которые проводят всё время вместе, но их владельцы не одобряют романа из-за предрассудков. Не в силах противостоять собачьей любви, четвероногая пара решает сбежать, отправляясь в путешествие, полное приключений.

Режиссёром и сценаристом ленты выступил начинающий индийский автор Деван. В озвучке героев приняли участие Виджай Бабу, Индранс и другие актёры.