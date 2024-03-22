«Ghost of Tsushima в хороших руках»: игроки хвалят Horizon Forbidden West в Steam

21 марта на ПК вышла Horizon Forbidden West — бывший эксклюзив PlayStation, вышедший в феврале 2022 года на PS4 и PS5. Вместе с оригинальной игрой до платформы также добралось и дополнение Burning Shores, релиз которого состоялся весной 2023-го на PS5.

У полного издания Forbidden West уже появились первые отзывы в Steam — большинство игроков хвалит порт, называя его одним из лучших в истории Sony. Сейчас у проекта 92% положительных обзоров: геймеры хвалят оптимизацию и работу игры на Steam Deck, поддержку возможностей геймпада DualSense и ультрашироких мониторов. Критике подверглись просадки частоты кадров в роликах и резкое падение FPS при подключении геймпада через Bluetooth.

Фото: Steam

Некоторые отзывы геймеров на Horizon Forbidden West

Резюме: для меня 10/10, превзошла ожидания. Фанатам и любителям такого жанра однозначно зайдёт.

Ghost of Tsushima в хороших руках. Сколько нам нужно купить копий, чтобы Sony портировала Bloodborne?

Спасибо, что без двухчасовой компиляции шейдеров и без ожидания хотфиксов.

Sony, продолжайте выпускать свои игры на ПК, а мы продолжим их покупать. Но пора бы уже добраться и до Bloodborne.

Это прекрасная игра, которая работает со стабильными 30 FPS на Steam Deck. Бывают просадки, но всё ещё играбельно.

Игра вышла просто в отличном техническом состоянии, такого я уже давненько не видел.

Следующей игрой Sony на ПК станет Ghost of Tsushima — её релиз состоится 16 мая.