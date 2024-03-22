Бывшая жена Брюса Уиллиса проведала актёра в его день рождения

Деми Мур, бывшая жена Брюса Уиллиса, опубликовала в одной из соцсетей фотографии со дня рождения актёра — звезде «Крепкого орешка» и «Шестого чувства» исполнилось 69 лет. На втором снимке Уиллис улыбается и выглядит счастливым.

С днём рождения. Мы тебя любим и очень благодарны.

Напомним, в 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию, из-за которой у актёра возникли проблемы с памятью и опорно-двигательной системой. В конце 2023-го артист перестал разговаривать и начал забывать своих близких и друзей.

В начале января врачи Уиллиса поделились неутешительными прогнозами — скорее всего, актёр не доживёт до следующего Нового года. Его болезнь прогрессирует слишком быстро, и даже самые лучшие специалисты не могут помочь звезде.

Новые фотографии с Брюсом Уиллисом

Фото: Соцсети Деми Мур

Фото: Соцсети Деми Мур