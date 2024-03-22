Стартовали съёмки сериала «Урок» с Юрой Борисовым — первые кадры

На этой неделе стартовали съёмки драматического сериала «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьёвым. В честь данного события пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko опубликовала много фотографий с площадки.

Шоу расскажет об успешном музыканте Антоне, который теряет всё после того, как в аварии погибает его девушка. Теперь герою предстоит вернуться в родной город, где у него остался лишь старший брат Константин — он предлагает ему стать учителем в школе и начать вникать в проблемы подростков.

Также в шоу снимутся Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Елизавета Карякина, Виталий Щербина, Роман Бордачёв, Вера Енгалычева, Полина Денисова и другие. Кресло режиссёра занял Сергей Филатов («Один клик», «Оливье и роботы»).

Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko